Жители столицы назвали плюсы и минусы жизни в одном из московских «спальников»

Основные плюсы и минусы жизни в одном из московских «спальников» назвали «Мосленте» жители Солнцева. Особенно они выделили комфортные зоны для прогулок, детские и спортивные площадки и близость к аэропорту Внуково.

«Все, что нужно для жизни, здесь есть: это и торговые центры, и сетевые продуктовые магазины, которые находятся в пределах пяти минут ходьбы от каждого дома, и много школ, детских садов, творческих кружков и спортивных секций на любой вкус. Есть и детская художественная школа», — поделилась одна из собеседниц «Мосленты».

Один фактор стал для местных жителей противоречивым — некоторые горожане оказались рады массовой застройке района, другие же указали, что массивные здания «давят» на людей. Кроме того, из-за строительства многоэтажек в Солнцеве стало невозможно найти парковочное место после работы и стало тяжелее записаться на прием в поликлинику.

А местная жительница Валерия главной проблемой района назвала резко прибавившееся количество иностранцев. По ее словам, приезжие здесь теперь работают во многих местах: в сфере ЖКХ, кафе, слонах красоты и так далее.

Ранее в июне 2022 года ночной пожар лишил жителей района Солнцево Центрального рынка. К