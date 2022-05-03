Профессиональная летчица перечислила плюсы Москвы

Профессиональная летчица, пилот реактивного самолета Л-29 Юлия Крылова в интервью «Мосленте» перечислила плюсы столицы. Она назвала Москву «исторически авиационным городом».

«Да, на данный момент мы, конечно, не можем взять самолет и полетать над столицей. Но здесь сосредоточено самое большое в стране количество учебных центров для частных пилотов», — пояснила свою позицию Крылова. Летчица добавила, что ограничение на полеты над Москвой связаны с вопросами безопасности и она считает это правильным. Девушка подчеркнула, что выступает за развитие инфраструктуры для вертолетов в городе, но против беспорядочного движения частных самолетов в небе.

«Я много путешествовала, пять лет жила в Германии, но Москва — самый комфортный для жизни город. Это касается всего: транспорта и систем оплаты парковок, ресторанов и кафе, сервиса и инфраструктуры», — призналась героиня интервью. По ее словам, чтобы стать «городом мечты», Москве необходимы звукоизоляция шумных дорог, новые зеленые насаждения и велодорожки.

Ранее известный российский режиссер, сценарист и продюсер, телеведущий Александр Олейников сравнил российскую столицу с Нью-Йорком не в пользу американского мегаполиса.