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00:15, 14 февраля 2023
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Москвичка назвала плюсы отношений с иностранцами

Москвичка назвала плюсы отношений с иностранцами
Фото: Jonas Weckschmied / Unsplash

Плюсы отношений с иностранцами назвала в беседе с «Мослентой» москвичка Кристина.

По ее словам, отношения с мужчинами из Европы всегда подразумевают партнерство с высоким уровнем этики, эстетики и уважения, тогда как русские мужчины ведут себя совсем иначе.

«Слышала мнение, что русские мужчины ищут себе женщину-домработницу, а иностранцы — женщину-партнера. В моей картине мира русские мужчины вообще ничего не ищут. Они избалованы вниманием и конкуренцией среди женщин, лениво перебирают варианты на брачном рынке», — сказала Кристина.

Ранее Валерия и Иосиф Пригожин поделились секретом долгих отношений. Как заявил Пригожин, уступать друг другу — единственный способ сохранить отношения.

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