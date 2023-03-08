Столичная машинистка раскрыла подробности отношений с коллегами-мужчинами

Подробности отношений с коллегами-мужчинами раскрыла в беседе с «Мослентой» машинист столичного метро Яника Даскалова.

«Наш коллектив по большей части мужской, и я постоянно ощущаю поддержку коллег. Они хорошо ко мне относятся, часто угощают конфетами. Если складывается ситуации, когда надо что-то спросить, узнать, всегда ответят, помогут, подскажут», — поделилась она.

Машинистка отметила, что работа в метро обеспечивает ей достойный заработок, стабильность и возможность карьерного роста. Единственное, к чему ей трудно было привыкнуть — это плавающий график.

«Сегодня ты можешь заступать рано, завтра — в ночь, потом — дневная смена. Я стала реже встречаться с друзьями, выловить меня теперь сложно», — призналась Даскалова.

Ранее были перечислены плюсы открытия БКЛ в столичном метро. Стало также известно о благоустройстве территорий вокруг каждой станции новой линии подземки.