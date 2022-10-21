Столичный врач раскрыл подробности работы в пострадавшей от Чернобыльской аварии зоне

Подробности работы в зоне, пострадавшей после Чернобыльской аварии, раскрыл «Мосленте» главный врач столичной больницы №15 имени Олега Михайловича Филатова Валерий Вечорко.

«После училища я стал фельдшером скорой помощи Столинской районной больницы. Тогда Столино, что находится в Белорусии, оказалось в зоне поражения после катастрофы в Чернобыле. Страшное время было. Порядка 150 тысяч гектаров попало в облако заражения. Это половина района», — сказал врач.

Вечорко вспомнил, что у них в районе было две бригады скорой помощи. По его словам, прямо после окончания учебы он уже отправлялся на вызовы, где было не с кем посоветоваться, поскольку тогда еще не было ни мобильных телефонов, ни интернета.

«И вот что бы ни случилось, едешь ты. Роды? Вперед. Авария? Ты выезжаешь к пострадавшим. Сердечный приступ? Давление? Астма? Всегда — ты. А территория огромная. Ты садишься в машину, едешь и вообще не понимаешь, куда и что там тебя ждет», — уточнил он.

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