Раскрыты подробности спортивной карьеры известного комментатора

Подробности спортивной карьеры известного комментатора Николая Озерова раскрывает «Мослента». Его теннисная карьера длилась с 1930-х до начала 1950-х годов.

Стало известно, что свой первый теннисный титул он завоевал в 1935 году, став чемпионом Москвы. Всего за свою спортивную карьеру он завоевал 24 золотые медали чемпионатов страны в одиночном, парном и смешанном разрядах.

«Озеров, несмотря на большой вес, играл активно. У него были хорошая первая подача — пушка и зверский удар справа. Он под него забегал и с любой точки — весьма современно по нынешним меркам — все забивал», — вспоминала коллега Николая Николаевича, Анна Дмитриева, в прошлом большой мастер большой ракетки.

Ранее размер доходов после завершения спортивной карьеры раскрыла известная гимнастка, жена популярного комика Павла Воли Ляйсан Утяшева.