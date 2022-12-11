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13:28, 11 декабря 2022
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Раскрыты подробности спортивной карьеры известного комментатора

Раскрыты подробности спортивной карьеры известного комментатора
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Подробности спортивной карьеры известного комментатора Николая Озерова раскрывает «Мослента». Его теннисная карьера длилась с 1930-х до начала 1950-х годов.

Стало известно, что свой первый теннисный титул он завоевал в 1935 году, став чемпионом Москвы. Всего за свою спортивную карьеру он завоевал 24 золотые медали чемпионатов страны в одиночном, парном и смешанном разрядах.

«Озеров, несмотря на большой вес, играл активно. У него были хорошая первая подача — пушка и зверский удар справа. Он под него забегал и с любой точки — весьма современно по нынешним меркам — все забивал», — вспоминала коллега Николая Николаевича, Анна Дмитриева, в прошлом большой мастер большой ракетки.

Ранее размер доходов после завершения спортивной карьеры раскрыла известная гимнастка, жена популярного комика Павла Воли Ляйсан Утяшева.

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