Анастасия Волочкова раскрыла личность своего избранника

Балерина Анастасия Волочкова в интервью Teleprogramma.pro раскрыла личность своего нового избранника. Она заявила, что возлюбленный внешне похож на императора Николая II.

«Началось все с того, что мне помог один человек: привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей — подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости», — рассказала артистка изданию.

По словам Волочковой, новый поклонник начал все чаще дарить ей подарки после спектаклей, а однажды даже приехал к ней домой в костюме Деда Мороза — также с презентом.

«Но потом я очень сильно на него обиделась — он не подарил цветы после спектакля. Мой любимый человек — и не принес цветы! Я ему написала: "Не знаю, как ты можешь искупить свою вину, но ты подаришь мне много цветов!"» — поделилась знаменитость.

Она рассказала, что вечером того же дня мужчина привез ей «целую оранжерею белых роз», ароматом которых она наслаждается уже несколько дней. После этого артистка балета пожертвовала одну из преподнесенных ей корзин цветов церкви, где влюбленные решили устроить тайную помолвку.

Замуж артистка выходить пока не планирует, однако подчеркивает, что очень счастлива в новых отношениях. Волочкова рассказала также, что ее избранник — предприниматель, владелец компании, которая занимается производством десертов без сахара.

Ранее пользователи сети попытались угадать личность нового возлюбленного Волочковой.