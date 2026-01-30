Подростку из Москвы удалили опухоль размером с кабачок

Московские врачи удалили 16-летнему подростку опухоль размером с кабачок. Об этом пишет Telegram-канал «Московская медицина».

Липома давила парню на сердце, из-за чего у него регулярно случались скачки давления. Медики обнаружили у него полуторакилограммовую доброкачественную опухоль — она давила на сосуды и мешала не только работе сердца юноши, но и дыханию.

Операция по удалению липомы длилась около пяти часов, ее провели малоинвазивным методом через три прокола. В итоге все прошло успешно, и уже на девятый день с момента операции подростка выписали.

Ранее московские врачи спасли попавшего под мусоровоз ребенка. Водитель машины не заметил мальчика и переехал его колесом.