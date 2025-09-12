Подросток чуть не сгорел заживо во время съемки клипа в Подмосковье

Мать 17-летнего подростка рассказала, что ее сын чуть не сгорел заживо во время съемки клипа в Подмосковье. Об этом пишет РИА Новости.

Трагедия произошла 29 августа. Мальчик вместе с друзьями поехал снимать видео. Вечером его матери позвонили врачи скорой помощи.

По словам медиков, пациент находится в критическом состоянии, поражено до 100 процентов поверхности тела. Подросток, пока был в сознании, утверждал, что получил ожоги, когда с приятелями жарил шашлыки в лесу в Одинцовском районе.

Женщина подчеркнула, что у ее сына обожжены также легкие и глаза и не осталось здоровой кожи, которую можно было бы пересадить. «У нас единственный выход — его сейчас покрывают биогелем», — отметила она.

Хирурги уже провели несколько операций, но у пострадавшего начались осложнения, в том числе пневмония, сердечная и почечная недостаточности.

Мать мальчика узнала, что он был подписан на некие каналы в Telegram, где «детей постоянно убеждают, что они никто и никому не нужны, на них оказывается постоянное психологическое воздействие». По ее словам, в этих группах используется некий шифр. По факту произошедшего проводится проверка.

