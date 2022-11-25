Диетолог заявила о важности подсчета калорий с детства

О важности подсчета калорий с детства в беседе с «Мослентой» заявила главный детский диетолог Департамента здравоохранения города Москвы, врач диетолог ДГКБ имени З.А. Башляевой Татьяна Брежнева. По ее словам, профилактика хронических неинфекционных заболеваний, связанных с нарушением в питании, должна начинаться с детского возраста.

«Общие рекомендации и правила здорового питания относятся ко всем людям старше трех лет. Основные положения этих рекомендаций сводятся, с одной стороны, к ограничению потребления тугоплавких жиров, сахара и соли, а с другой — к увеличению потребления овощей, фруктов и продуктов из зерна», — сказала диетолог.

Так, суточный рацион детей 3-6 лет должен составлять 1800 калорий, у детей 7-10 лет — 2100 калорий, у школьников 11-14 лет — 2500 калорий (мальчики) и 2300 калорий (девочки). Подросткам от 15 до 17 лет следует потреблять не более 2900 калорий (юноши) и 2500 калорий (девушки).

Эксперт отметила, что у детей в раннем возрасте начинает формироваться отношение к питанию, первые пристрастия и привычки, некоторые из которых становятся постоянными и формируют пищевое поведение. Поэтому родителям очень важно рассказывать ребенку о пользе здоровой пищи и самим подавать правильный пример, отказавшись от чрезмерного потребления соли, сахара и кондитерских изделий, добавила Брежнева.

Ранее оптимальную суточную норму калорий для пожилых людей назвала главный гериатр ЮВАО Госпиталя ветеранов войн № 2 столичного Департамента здравоохранения Марина Черняева.