Подсчитано число родившихся в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье

В новогоднюю ночь в перинатальных центрах и роддомах Москвы родились 44 младенца — 18 мальчиков и 26 девочек, рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

Первой родившейся в 2026 году стала девочка весом 2380 граммов, она появилась на свет в роддоме Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» ровно в полночь. Самый крупный ребенок (вес составил 4240 граммов) родился в том же роддоме, а самый маленький — весом 1480 граммов — в роддоме городской клинической больницы № 67.

В Московской области с полуночи до 08:00 1 января родились 23 младенца — 11 девочек и 12 мальчиков. Первый из них, мальчик, появился на свет в 00:50 в Московском областном перинатальном центре. Это первый ребенок в семье, добавил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

Весной жительница Москвы родила ребенка на станции метро «Чистые пруды». Ребенку предложили дать бесплатный пожизненный проезд в московском метро.