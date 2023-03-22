Полиция проверит блогера Елену Блиновскую после жалоб участников ее марафона

Российского блогера Елену Блиновскую, известную как автора психологических тренингов, проверят на уклонение от уплаты налогов. В полицию обратились участники ее марафонов, которые заявляют, что их обманули, сообщает SHOT.

По данным издания, сейчас блогер запускает очередной марафон, стоимость участия в котором составляет от десяти тысяч до миллиона рублей. Стало известно, что некоторые участники марафонов Блиновской брали кредиты, чтобы оплатить участие в тренингах, однако их жизнь после обучения и наставничества никак не изменилась, из-за чего они решили обратиться в правоохранительные органы.

Ранее уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов возбудили на популярных блогеров-миллионников Александру Митрошину и Валерию Чекалину. По информации ряда СМИ, в России активно проверяют и других блогеров.