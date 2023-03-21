Столичный имам сравнил положение мусульман в Москве и других мировых столицах

Положение мусульман в Москве по сравнению с другими мировыми столицами сравнил в интервью «Мосленте» первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов. Он заявил о нехватке мечетей в городе.

«Если взять пример Берлина, там 70 мечетей. Я в свое время был с официальным визитом в Германии по приглашению президента Штайнмайера и лично посетил десять мечетей. Каждая из них — с двумя минаретами, с хорошей инфраструктурой, многоэтажные. Такая же ситуация и в коммунистическом Пекине, и в Париже, и в Лондоне, где мечетей — за 200», — сообщил столичный имам.

Собеседник «Мосленты» отметил, что в Москве проживает три миллиона мусульман, которым доступны для посещения четыре мечети. Такую ситуацию он назвал патовой.

Ранее Мухетдинов рассказал о планах строительства мечети в Новой Москве. Он отметил, что однажды на встрече с мэром города Сергеем Собяниным обсуждался план строительства на территории Новой Москвы комплекса четырех традиционных религий России: православия, ислама, иудаизма и буддизма.