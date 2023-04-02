Известный сценарист раскрыла причину роста популярности российских сериалов

Причину роста популярности российских сериалов в интервью «Мосленте» раскрыла сценарист и продюсер Маруся Трубникова, известная по работе над сериалами «The Телки», «Последний министр» и «Пищеблок». Она отметила, что за последние годы отечественные сериалы качественно изменились.

Она отметила, что сейчас россияне не брезгуют смотреть сериалы, снятые внутри страны. По ее словам, современный зритель начал лучше разбираться в драматургии и смотреть не героев сериалов профессионально.

При этом создателям сериалов стало труднее удержать зрителя, так как теперь нужно придумывать все более изощренные сюжетные линии, чтобы завлечь человека, подчеркнула Трубникова.

Ранее о желании сыграть женщину-суперагента в Болливуде заявила звезда российских сериалов «Почка» и «Бывшие» Любовь Аксенова.