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14:07, 15 февраля 2023
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Известный художник заявил о желании украсить Париж портретом Дягилева

Известный художник заявил о желании украсить Париж портретом Дягилева
Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

О желании украсить здание в Париже портретом русского театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева заявил «Мосленте» известный художник Никас Сафронов. Живописец несколько лет создает фрески известных людей для фасадов домов в российских городах.

«Есть планы сделать что-то интересное и в других странах. К примеру, существует идея украсить портретом Дягилева стену одного из зданий в Париже. Его портрет уже готов», — поделился с «Мослентой» Сафронов.

Дягилев занимался популяризацией русского искусства на Западе в начале XX века. Среди самых известных его проектов — балетные гастроли «Русские сезоны» в Париже, имевшие успех и у зрителей, и у критиков.

Ранее Сафронов раскрыл причины, которые побуждают его писать фрески-портреты знаменитых людей на зданиях в Москве. По его словам, такие арт-объекты преображают даже обычные хрущевки.

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