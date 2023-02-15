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09:13, 15 февраля 2023
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Никас Сафронов назвал причины писать фрески на зданиях в Москве

Никас Сафронов назвал причины писать фрески на зданиях в Москве
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Никас Сафронов уже третий сезон подряд создает в столице стрит-арт объекты. О причинах, которые побуждают его писать фрески-портреты знаменитых людей на зданиях в Москве художник поделился в беседе с «Мослентой».

«Когда на простом доме, неинтересном, невкусном, появляется что-то художественное, это сразу вызывает интерес и уважение. Уже не обращаешь внимание на недостатки здания», — рассказал собеседник.

По его словам, такие арт-объекты преображают даже обычные хрущевки. Люди запоминают такой дом «в лицо», здание становится местом встреч. Это удобно для всех, даже для почтальонов.

Ранее, в марте прошлого года, были раскрыты подробности спасения изображения нобелевского лауреата, писателя Германа Гессе на фасаде в центре Москвы на Саввинской набережной.

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