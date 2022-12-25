Люди
08:28, 25 декабря 2022
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Названы самые частые посетители католических храмов в Рождество

Названы самые частые посетители католических храмов в Рождество
Фото: Benjamin Wong / Unsplash

Самых частых посетителей католических храмов в день Рождества назвал «Мосленте» генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов. По его словам, это гости.

«Я на рождественских службах вижу, что иногда добрая половина людей, присутствующих на мессе, — гости католической церкви. Это объясняется и тем, что часто католики приходят именно на ночную службу, чтобы с утра уже быть свободными и праздновать дома. А вот в сам день Рождества часто идут люди, которые хотели бы просто прикоснуться у этому, посмотреть, что происходит», — поделился он.

Священник уточнил, что в кафедральном соборе в Москве гостей бывает очень много. По его словам, прийти в храм может любой желающий, вне зависимости от вероисповедания.

Ранее на встречу с Дедами Морозами из 14 регионов России пригласили москвичей на официальном сайте мэра столицы.

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