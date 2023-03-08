Блогер Валерия Чекалина с мужем впервые вышли на связь после обысков

«Мы сегодня на домашнем, смотрим с детьми фильмы. Знаю, что вы хотите от нас комментариев. Я думаю, что вы из новостей и так сами все знаете», — заявил Чекалин, продемонстрировав в кадре жену Валерию.

Блогеры объяснили наличие 10 паспортов РФ и восьми слитков чистого золота, найденных у них дома. Чекалин заявил, что у пяти членов их семьи имеется по два загранпаспорта, а драгоценный металл им выдали в банке после заморозки денег.

Ранее уголовное дело по факту уклонения от налогов и пособничестве в этом возбудили в отношении Чекалиных. Сумма недоимок превысила 300 миллионов рублей. При обысках в доме блогеров нашли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы, паспорт США и около 10 паспортов РФ.