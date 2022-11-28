Исследователи предсказали появление летающих мотоциклов в Москве

О том, что исследователи предсказали появление в Москве грузовых дронов и летающих мотоциклов рассказала «Мосленте» директор Музея транспорта Оксаны Бондаренко. По ее словам, такие прогнозы основаны на текущих исследованиях.

«Будут летающие машины, но мало: флаеры для скорой, грузовые дроны-строители, экспресс-курьеры, "летающие мотоциклы" — ховербайки для экстремалов», — рассказала она.

Собеседница «Мосленты» добавила, что после этого весь столичный транспорт может стать модульным и люди смогут без пересадки пересаживаться с рельсового транспорта на высотный лифт, например. Метро, МЦК и электрички должны будут перейти на единый стандарт вагонов.

«И главное, скорее всего почти весь транспорт будет с компьютерным автопилотом. Мы сможем оставить в прошлом пробки и задержки в доставке, а сам автомобиль станет чем-то вроде жилья или рабочего кабинета», — поделилась Бондаренко.

Ранее стало известно, что со 2 января 2023 года транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) станет платным для одной категории транспорта — автомобилей не из Москвы и области.