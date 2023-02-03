Стали известны правила написания русских матерных слов

О правилах написания русских матерных слов «Мосленте» стало известно из беседы с лингвистом, доктором филологический наук, профессором и заведующим лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максимом Кронгаузом.

«Вопрос о том, как правильно писать матерные слова — весьма увлекательная история. Если честно, он довольно бессмысленный, потому что мат не кодифицирован. Не существует правильного или неправильного его написания», — заявил ученый.

Несмотря на это, споры о слитном или раздельном написании матерных корней и предлогов в сети происходят постоянно, заметил он.

Ранее известная танцовщица, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова рассказала о методах обучения в балетных школах. Из общеобразовательных предметов там, как правило, преподают только русский язык и математику.