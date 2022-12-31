Раскрыты правила празднования Нового года с ребенком

Правила празднования Нового года с ребенком в интервью «Мосленте» раскрыла психолог Ирина Леонова. Она подчеркнула, что у ребенка должно быть право голоса в этом вопросе.

«Если вы хотите собрать дома шумную компанию или пригласить друзей с детьми, то нужно обязательно узнать мнение ребенка на этот счет. Это не значит, что его голос станет решающим. Но это даст малышу понять, что он важен, что его хотят услышать, что с ним считаются», — сказала специалист.

Она уточнила, что даже если родители не прислушаются к желаниям ребенка, он будет понимать, что его мнение приняли к сведению. При этом, в случае празднования в кругу большой компании, родители должны отдавать себе отчет, что в доме есть маленький ребенок, которому необходим сон в тихом помещении.

«Если ваши гости приходят со своими детьми, то стоит проговорить с ребенком этот момент заранее. Объясните, что он никому ничего не должен, не обязан коммуницировать с людьми, которые ему не нравятся и не обязан делиться своими личными вещами, игрушками и так далее», — добавила Леонова.

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