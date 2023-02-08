Риелтор перечислил правила выбора квартиры

Правила выбора квартиры перечислил в беседе с «Мослентой» частный риелтор Евгений Коноплев. Он посоветовал продавцам и покупателям прибегать к некоторым хитростям.

«Если вы продаете квартиру в доме, которому уже лет 20 или больше, в доме с некоей историей, не перекрашивайте потолок. Лучше дайте скидку покупателю тысяч в 20, чтобы он сам его покрасил. А если это сделаете вы, может создаться впечатление, что вас когда-то залили, и вы это просто маскируете», — отметил Коноплев.

Эксперт также порекомендовал продавцам не пылесосить вентиляционные решетки перед осмотром, даже если на них скопилось большое количество пыли. «Да, это будет выглядеть неопрятно и неряшливо, зато сразу станет понятно: вентиляция работает, воздух тянет, потому и пыль оседает на решетках», — объяснил он.

Очень многое о состоянии квартиры становится понятно после посещения санузла, продолжил собеседник «Мосленты». Именно туда опытный риелтор идет в первую очередь и открывает лючок развода канализации. «Также мы сразу идем к электрощитку, смотрим, сколько там автоматов, все ли подписаны, как вообще все это выглядит, есть ли схема», — добавил он.

После осмотра самой квартиры покупателям стоит пройтись по всему подъезду с последнего до первого этажа, отметил Коноплев. «Мы нюхаем запах на лестнице. Я не шучу. Важно понимать, не сырой ли в доме подвал, пахнет ли здесь сигаретами, стоят ли пепельницы. Есть ли в подъезде велосипеды, приставленные прямо к перилам, или наоборот на площадках творится какой-то бардак. Многое можно понять, если, например, встретятся обгоревшие двери», — поделился риелтор.

Если в доме есть консьерж, есть смысл поговорить с ним. Не стоит стесняться выяснять подробности о доме у потенциальных будущих соседей — например, у гуляющих на придомовой площадке женщин с детьми.

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