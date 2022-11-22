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11:00, 22 ноября 2022
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Раскрыты главные правила выбора породы собаки

Раскрыты главные правила выбора породы собаки
Фото: Ignacio Amenábar / Unsplash

Главные правила выбора породы собаки раскрыл «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, утилитарная функция питомцев отошла на второй план примерно 60 лет назад, и сейчас для городского ритма жизни лучше всего подходят собаки-компаньоны.

Самое важное при выборе животного — это его крепкая психика и социализированность. Если в семье есть дети, лучше обратить внимание на дружелюбные породы, подходящиеую ребенку по темпераменту, к примеру, корги, шелти, пуделя, французского бульдога и лабрадора. «Что касается неприхотливых собак, то к ним можно отнести пекинесов, русскую цветную болонку, кавалер кинг чарльз спаниелей, лабрадоров», — отметил Голубев.

Однако эксперт подчеркнул, что характер животного в большей степени зависит от владельца. «Любой собакой нужно заниматься, будь то маленький шпиц или крупный доберман. И если собака проявляет агрессивное поведение, то причина скорей всего в неправильном воспитании, а не в ее породе и размере», — заключил кинолог.

Ранее Голубев перечислил главные правила воспитания собаки. По его словам, в первую очередь животному нужны твердые правила.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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