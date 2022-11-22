Раскрыты главные правила выбора породы собаки

Главные правила выбора породы собаки раскрыл «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, утилитарная функция питомцев отошла на второй план примерно 60 лет назад, и сейчас для городского ритма жизни лучше всего подходят собаки-компаньоны.

Самое важное при выборе животного — это его крепкая психика и социализированность. Если в семье есть дети, лучше обратить внимание на дружелюбные породы, подходящиеую ребенку по темпераменту, к примеру, корги, шелти, пуделя, французского бульдога и лабрадора. «Что касается неприхотливых собак, то к ним можно отнести пекинесов, русскую цветную болонку, кавалер кинг чарльз спаниелей, лабрадоров», — отметил Голубев.

Однако эксперт подчеркнул, что характер животного в большей степени зависит от владельца. «Любой собакой нужно заниматься, будь то маленький шпиц или крупный доберман. И если собака проявляет агрессивное поведение, то причина скорей всего в неправильном воспитании, а не в ее породе и размере», — заключил кинолог.

Ранее Голубев перечислил главные правила воспитания собаки. По его словам, в первую очередь животному нужны твердые правила.