Люди
17:47, 20 ноября 2022
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Жена известного раввина высказалась о правилах жизни своего мужа

Жена известного раввина высказалась о правилах жизни своего мужа
Фото: PxHere

О правилах жизни своего мужа высказалась в разговоре с «Мослентой» супруга известного раввина Йосефа Херсонского Мария Хлоповская.

По словам Хлоповской, раввины должны быть примером для остальных членов общины, но отдельные заповеди для них отсутствуют. «Я считаю, что раввин не должен быть более праведным, чем все остальные. Он не священник. На нем так же лежат 613 заповедей, как на всех евреях, но на этом все. Он не обязан выделяться», — заявила собеседница «Мосленты».

Хлоповская объяснила, что раввин — это, прежде всего, человек, хорошо разбирающийся в законе. «Существуют раввины ученые и раввины, занимающиеся с людьми в общинах. Но в обоих случаях это скорее юридические специальности», — подчеркнула она.

Ранее Хлоповская рассказала об источниках своих доходов. Она заявила, что так же, как и у мужа, у нее есть работа.

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Moslenta, 2022 г. 18+

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