Раскрыты способы борьбы с чувством предпраздничного одиночества

Способы борьбы с чувством предпраздничного одиночества раскрыла в беседе с «Мослентой» врач-психотерапевт Полина Свечникова. По ее словам, бывают случаи, когда в канун новогодних праздников может обострится это чувство.

«У всех нас есть стандартные ассоциации с Новым годом. Это праздник, который мы обычно встречаем в кругу семьи, с близкими друзьями или со второй половинкой. Если этого не получается, могут возникать не только негативные ощущения, но и мысли, что с нами что-то не так, что это мы виноваты в этой ситуации», — объяснила она.

Эксперт уточнила, что долгий самоанализ в данном случае может лишь усугубить ситуацию. Лучше всего — нарядить елку, посмотреть на нее и включить любимые новогодние фильмы. Это поможет создать приятные ассоциации и зарядиться настроением праздника. При этом делать эти действия необходимо с установкой: «Я это делаю для себя!»

«Это — не для того, чтобы мы показали себя хорошими хозяевами или организаторами праздника. Нет. Это нужно для того, чтобы мы сами порадовались. Это — для нас. Нам это полезно. Кстати, положить под елку подарок для себя — тоже отличная идея», — отметила Свечникова.

Ранее стало известно, что половина опрошенных россиян будет урезать траты на празднование Нового года.