Люди
14:29, 21 января 2023
1 мин.

Известный тренер назвал возможную причину болезни Костомарова

Известный тренер назвал возможную причину болезни Костомарова
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Возможную причину болезни фигуриста Романа Костомарова в эфире Первого канала назвал известный тренер, призер Олимпийских игр Александр Жулин. Он отметил, что проблемы со здоровьем у спортсмена усугубились после того, как он сходил в баню.

«Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было», — рассказал Жилин, отметив, что, откатав все программы, Костомаров пошел в баню, что негативно могло повлиять на его состояние.

О том, что известный фигурист попал в реанимацию, стало известно 10 января. Позже его отец сообщал, что спортсмен все так же находится в тяжелом состоянии.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.