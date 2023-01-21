Известный тренер назвал возможную причину болезни Костомарова

Возможную причину болезни фигуриста Романа Костомарова в эфире Первого канала назвал известный тренер, призер Олимпийских игр Александр Жулин. Он отметил, что проблемы со здоровьем у спортсмена усугубились после того, как он сходил в баню.

«Это последний человек, на которого бы я подумал, что он когда-либо может таким заболеть. Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было», — рассказал Жилин, отметив, что, откатав все программы, Костомаров пошел в баню, что негативно могло повлиять на его состояние.

О том, что известный фигурист попал в реанимацию, стало известно 10 января. Позже его отец сообщал, что спортсмен все так же находится в тяжелом состоянии.