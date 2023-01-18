Жительница Москвы назвала заставившую ее уехать из провинции причину

Причину, заставившую ее уехать из Калининградской области, назвала «Мосленте» жительница столицы Алиса Олисова. Она сообщила, что не все работы в провинции приносят доход.

«Изначально мы с мужем хотели перебраться в Зеленоградск навсегда, но стабильная работа по его профессии не принесла бы хорошего дохода (я работала удаленно), из-за чего было решено вернуться обратно в Москву», — объяснила Олисова.

Собеседница «Мосленты» добавила, что всегда уезжала на лето в столицу из-за высоких цен в сезон на квартиры у Балтийского моря. «В сезон отпусков (он тут с мая до конца сентября) снять квартиру будет стоить, как в центре Москвы — цены можно смело умножать на четыре», — сообщила она.

Ранее два недостатка Москвы назвал известный режиссер, худрук театра имени Гоголя Антон Яковлев. По его словам, это организация движения в городе и небольшое количество зелени в центре.