Люди
07:28, 18 января 2023
1 мин.

Жительница Москвы назвала заставившую ее уехать из провинции причину

Жительница Москвы назвала заставившую ее уехать из провинции причину
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Причину, заставившую ее уехать из Калининградской области, назвала «Мосленте» жительница столицы Алиса Олисова. Она сообщила, что не все работы в провинции приносят доход.

«Изначально мы с мужем хотели перебраться в Зеленоградск навсегда, но стабильная работа по его профессии не принесла бы хорошего дохода (я работала удаленно), из-за чего было решено вернуться обратно в Москву», — объяснила Олисова.

Собеседница «Мосленты» добавила, что всегда уезжала на лето в столицу из-за высоких цен в сезон на квартиры у Балтийского моря. «В сезон отпусков (он тут с мая до конца сентября) снять квартиру будет стоить, как в центре Москвы — цены можно смело умножать на четыре», — сообщила она.

Ранее два недостатка Москвы назвал известный режиссер, худрук театра имени Гоголя Антон Яковлев. По его словам, это организация движения в городе и небольшое количество зелени в центре.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.