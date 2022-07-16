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Раскрыта ключевая причина ревности

Раскрыта ключевая причина ревности
Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Ключевую причину ревности раскрыла в беседе с «Мослентой» психолог Светлана Ладейщикова. По ее словам, часто все идет из детской конкуренции с братьями и сестрами за внимание и похвалу родителей, в которой ревнивец чувствовал себя проигравшим.

«Все это переносится в семью. Человек и там ощущает себя проигравшим. Попытки этого избежать и не допустить мысли о том, что выбрали не его, лежат в основе ревности, преследований, слежения», — сказала специалист.

Ладейщикова объяснила, что, как правило, ревнивцы — эгоистические натуры с детской травмой. Ощущения счастья и спокойствия им приносит только полное обладание партнером при отсутствии интереса к его чувствам. Иногда это приобретает параноидальные формы.

«Человек считает партнера собственностью. Он пытается истерически сохранить свои границы, переживая и беспокоясь, что все разрушится. Он испытывает колоссальное чувство тревоги, что его оставят, что опять возникнет ощущение детской брошенности, и пытается всячески этого избежать», — уточнила психолог.

По ее словам, это «самозаводящийся» процесс и его сложно остановить. В некоторых случаях необходима помощь психиатра.

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