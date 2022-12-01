Люди
13:26, 01 декабря 2022
1 мин.

Названы причины немедленно отправить ребенка в больницу

Названы причины немедленно отправить ребенка в больницу
Фото: Picsea / Unsplash

Причины немедленно отправить ребенка в больницу назвала «Мосленте» заведующая педиатрическим отделением стационара медицинского центра «СМ-Клиника» Ирина Пахарева.

«Это критические и неотложные состояния, несущие серьезную угрозу здоровью или самой жизни ребенка. Они могут возникнуть как при травме, так и при том или другом заболевании. Подобные состояния требуют срочной медицинской помощи, неотложного вмешательства, в том числе в условиях стационара», — сказала врач.

По словам Пахарева, стационарное лечение необходимо маленьким пациентам не только в угрожающих, жизнеугрожающих и критических состояниях. Обратиться в больницу следует при тяжелых формах протекания любых заболеваний, состояниях средней тяжести во время болезни, затяжных заболеваниях, инфекциях, отсутствии эффекта от проводимой терапии и состояниях, требующих круглосуточного мониторинга и наблюдения.

Ранее был назван возраст наибольшей уязвимости детей для болезней. Это возраст первого года, 4–6, 11–12 и 16–17 лет.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.