Названы причины немедленно отправить ребенка в больницу

Причины немедленно отправить ребенка в больницу назвала «Мосленте» заведующая педиатрическим отделением стационара медицинского центра «СМ-Клиника» Ирина Пахарева.

«Это критические и неотложные состояния, несущие серьезную угрозу здоровью или самой жизни ребенка. Они могут возникнуть как при травме, так и при том или другом заболевании. Подобные состояния требуют срочной медицинской помощи, неотложного вмешательства, в том числе в условиях стационара», — сказала врач.

По словам Пахарева, стационарное лечение необходимо маленьким пациентам не только в угрожающих, жизнеугрожающих и критических состояниях. Обратиться в больницу следует при тяжелых формах протекания любых заболеваний, состояниях средней тяжести во время болезни, затяжных заболеваниях, инфекциях, отсутствии эффекта от проводимой терапии и состояниях, требующих круглосуточного мониторинга и наблюдения.

Ранее был назван возраст наибольшей уязвимости детей для болезней. Это возраст первого года, 4–6, 11–12 и 16–17 лет.