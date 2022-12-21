Офтальмолог перечислила причины плохого зрения

«Ряд глазных болезней провоцируют не только снижение зрения, но и другие отклонения, которые проявляются в виде точек, мушек/пелены, нечеткой картинки и так далее. Портится зрение может вследствие глаукомы, дистрофии сетчатки, кератита, катаракты, отслойки сетчатки и заболеваний зрительного нерва (нарушение кровообращения, эмболия сосудов)», — сказала она.

Фадейкина добавила, что проблемы с щитовидной железой и сахарный диабет могут приводить к поражению сетчатки и сосудистой оболочки. Кроме того, эндокринные нарушения могут влиять не только на сам зрительный орган, но и ткани вокруг него: на жировую ткань и глазные мышцы.

«Такие заболевания, как красная волчанка, ревматоидный артрит поражают сетчатку и сосудистую оболочку глаза, а также все структуры глаз в общем. Это может приводить к таким глазным проблемам, как передние и задние увеиты, хориоретиниты, склериты и прочее», — отметила эксперт.

Врач уточнила, что все болезни выявляются в процессе диагностики и на ранней стадии поддаются лечению легче, чем в прогрессирующем или запущенном состоянии.

Ранее популярный миф о восстановлении зрения развеяли в программе с ведущим Александром Мясниковым. По словам офтальмолога Герганы Стояновой, с помощью гимнастики для глаз нельзя вылечить близорукость и дальнозоркость.