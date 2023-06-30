Доктор Мясников назвал причины появления большого живота

Причины появления большого живота назвал в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Живот — это показатель здоровья, показатель культуры тела. Объем талии — это прогностический признак скорых болезней, таких как инфаркт, инсульт, а то и онкология», — заявил доктор. К причинам появления лишних объемов он также отнес возрастные изменения и посоветовал россиянам с молодости заботиться о сохранении подтянутых форм.

По его словам, объем талии у мужчины не должен превышать 102 сантиметра, у женщины — 88 сантиметров. Если он больше — стоит задуматься о своем образе жизни.

Мясников отметил, что в первую очередь важно обратить внимание на свое питание: отказаться от фастфуда и алкоголя, соблюдать норму калорий (для мужчин это 2200 килокалорий в день, для женщин — 1800 килокалорий в день).

«То, что живот можно накачать раз и навсегда, — это миф. Можно накачать мышцы живота, можно сделать даже "каменный" живот, но, если вы не будете заниматься ежедневно, не пропуская ни единого дня, все ваши усилия будут тщетны», — сказал телеведущий.

Врач подчеркнул, что идеальная длительность тренировки — два часа, но даже она не даст результата без соблюдения правильного питания. Он также посоветовал людям с большим животом следить за своей осанкой и стараться не переносить всю его тяжесть на спину во время ходьбы, прогибаясь и выпячивая живот вперед.

Ранее Мясников показал «волшебное» упражнение для всего тела.