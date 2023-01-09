Москвичи назвали причины выбрать живую рождественскую ель вместо искусственной

Причины выбрать живую рождественскую ель вместо искусственной назвали «Мосленте» столичные жители Алла и Евгений Лансере. По словам москвичей, ежегодно вот уже 25 лет они покупают праздничное дерево в Дмитровском лесничестве.

«Она свежая, ты можешь выбрать ее сам. Стоит у нас просто в воде минимум месяц. Один раз перед самой пасхой уже выкинули, она уже и побеги дала. Все говорили: "Алла, у тебя будет пасхальная ель". Осыпаться отказывалась категорически. А чтобы ее вынести, надо, чтобы она высохла и осыпалась. Тогда ее можно просто распилить выкинуть», — рассказала Алла.

Она отметила, что больше всего их семье нравится запах свежесрубленной елки по всему дому, который держится очень долго. В качестве оправдания срубленному дереву Лансере отметила, что данная процедура происходит в специальных лесопосадках для Нового года.

«То, что не будет срублено нами, будет потом срублено механически, а освободившееся пространство заново засадят елками. К сожалению, эти елочки все равно "приговорены"», — уточнила москвичка.

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