Пригожин высказался об уехавших из России звездах

Об уехавших из России звездах высказался в интервью «Мосленте» продюсер Иосиф Пригожин. Он обвинил их в отсутствии внутренней культуры и принципов.

«Вы только посмотрите, как сегодня все разъехались, когда возникли трудности у нашей страны. Когда возникла необходимость в единении, многие повели себя как проститутки», — заявил Пригожин.

Ранее об уехавших из России звездах шоу-бизнеса высказался режиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков. Он заявил, что такие деятели искусства стране не нужны.