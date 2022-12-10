Стали известны принципы жизни известного рок-музыканта Горшенева

Свои принципы жизни раскрыл «Мосленте» известный рок-музыкант, лидер проекта «Горшенев» и бывший фронтмен группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев. Артист признался, что делает то, что ему хочется, не обращая внимания на массовую публику.

«Я, например, у себя на студии сижу с самого утра и до вечера и добиваюсь своих маленьких высот. Что-то нащупал интересное и думаю: "Вот, друзья, я нашел! Я вам покажу!" Единственная проблема: делаю я все очень медленно», — сказал он.

Музыкант отмечает, что работа помогает ему не ощущать одиночества и даже оказала положительное влияние на избавление от вредных привычек. Благодаря трудам над крупным проектом он смог побороть алкогольную зависимость.

При этом рокер предпочитает ставить перед собой неосуществимые цели, к которым действительно стремится прийти. «Человек должен не находить себе покоя, постоянно интересоваться миром. Это и есть счастье. Вы постоянно приближаетесь к своей цели, но не можете поставить точку. Это игра. Это прикольно. А зачем жить, если не прикольно? Деньги, как и слава, могут оставить тебя —поиграются, и все», — считает он.

Ранее причины гонения на московский музыкантов во времена СССР раскрыл научный консультант проекта «Джаз!100!Россия!», главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.