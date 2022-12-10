Люди
11:47, 10 декабря 2022
1 мин.

Стали известны принципы жизни известного рок-музыканта Горшенева

Стали известны принципы жизни известного рок-музыканта Горшенева
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свои принципы жизни раскрыл «Мосленте» известный рок-музыкант, лидер проекта «Горшенев» и бывший фронтмен группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев. Артист признался, что делает то, что ему хочется, не обращая внимания на массовую публику.

«Я, например, у себя на студии сижу с самого утра и до вечера и добиваюсь своих маленьких высот. Что-то нащупал интересное и думаю: "Вот, друзья, я нашел! Я вам покажу!" Единственная проблема: делаю я все очень медленно», — сказал он.

Музыкант отмечает, что работа помогает ему не ощущать одиночества и даже оказала положительное влияние на избавление от вредных привычек. Благодаря трудам над крупным проектом он смог побороть алкогольную зависимость.

При этом рокер предпочитает ставить перед собой неосуществимые цели, к которым действительно стремится прийти. «Человек должен не находить себе покоя, постоянно интересоваться миром. Это и есть счастье. Вы постоянно приближаетесь к своей цели, но не можете поставить точку. Это игра. Это прикольно. А зачем жить, если не прикольно? Деньги, как и слава, могут оставить тебя —поиграются, и все», — считает он.

Ранее причины гонения на московский музыкантов во времена СССР раскрыл научный консультант проекта «Джаз!100!Россия!», главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.