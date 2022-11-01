Люди
09:15, 01 ноября 2022
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Столичный логопед назвала доступные людям с грамотной речью привилегии

Столичный логопед назвала доступные людям с грамотной речью привилегии
Фото: Edwin Andrade / Unsplash

Доступные людям с грамотной речью привилегии назвала в беседе с «Мослентой» столичный логопед Дарья Чистякова.

«Поставленная речь очень важна в нашей жизни. Речь — это вообще основа социализации в обществе, а также основа любого обучения», — подчеркнула она.

По наблюдениям Чистяковой, люди с грамотной, красивой речью более уверены в себе, они охотнее первыми вступают в диалог и выступают на публике, у них нет никаких ограничений в своих проявлениях. Такие люди свободны в выборе профессии, спутника жизни и друзей, уверена логопед.

«Мне кажется, к этому и нужно стремиться. Ну, представьте какого-нибудь генерала, который заикается и не может нормально дать команду взводу солдат. Конечно, его слова воспринимали бы более серьезно, будь его речь твердой и уверенной», — заметила собеседница «Мосленты».

Ранее причины заикания у детей раскрыли логопеды отделения медицинской реабилитации РДКБ РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Марина Прожега и Инесса Тимерханова. По их словам, к этому речевому дефекту могут привести различные ослабления нервной системы и психотравмы.

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