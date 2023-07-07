Психолог перечислила основные признаки токсичной дружбы

Основные признаки токсичной дружбы перечислила в интервью «Мосленте» психолог, создательница фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она отметила, что на это может указывать постоянно испытываемое чувство вины и растерянности в общении.

Также психолог пояснила, что нормальная дружба не может строиться на том, когда один человек систематически в приказном порядке требует что-то сделать от другого. Если подобное происходит, стоит задуматься, не попали ли вы в токсичные отношения. Приказывая другому, токсичный друг ставит себя выше, чего не должно быть в здоровых дружеских отношениях.

«В подобных ситуациях уже невозможно говорить о равноценности и равноправии двух друзей. Это один из главных признаков токсичных отношений», — сказала Никифорова.

Единственный способ уберечь себя от потерь в таком случае, по мнению эксперта, — забрать все свои ресурсы из этих отношений.

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