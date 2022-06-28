Столичный диджей назвал главную проблему в своей работе

Главную проблему в своей работе в беседе с «Мослентой» назвал столичный диджей Дмитрий Харченко. Он заявил, что представителям его профессии не стоит играть только нравящуюся им самим музыку и придерживаться единого стиля.

«С собственным стилем в мире диджеинга сложно. Ты выступаешь в разных местах: клубы, бары, тематические мероприятия. Везде своя концепция. Много факторов, которые надо учитывать, выбирая музыку для сета. То, что близко мне, не всегда зайдет большинству», — поделился Харченко.

Собеседник «Мосленты» рассказал, что его собственный стиль сформирован из разных направлений: отовсюду он взял понемногу. Таким образом в его репертуаре появился материал под любую публику. «Скажу так: из музыки любых жанров можно собрать интересную программу, грамотно это преподнести и раскачать любую толпу. Главное — понимать, что сейчас слушают, следить за новинками и, конечно, осознавать, для какого контингента будет уместно включить тот или иной трек», — объяснил он.

Ранее москвичам назвали способ избежать сложностей при поиске работы. Для этого нужно обратиться за поддержкой в один из центров занятости населения.