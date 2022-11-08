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00:14, 08 ноября 2022
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Стала известна главная проблема российских брендов одежды

Стала известна главная проблема российских брендов одежды
Фото: Lucas Hoang / Unsplash

Главную проблему российских брендов одежды назвал «Мосленте» предприниматель Илья Лапинский. По его мнению, не все могут позволить себе открывать собственные производства.

«Для старта собственного производства необходимо тесно взаимодействовать со многими другими людьми. И многие из них тебя старше. Они могут довольно сложно воспринимать тот факт, что ими руководит и командует человек, намного младше их самих», — сказал он.

Кроме того, по словам Лапинского, не каждый готов руководить собственным производственным коллективом, так как это большой труд. Также стало известно, что для того, чтобы бренд узнавали, необходимо раскручивать его в социальных сетях, что сейчас достаточно проблематично. Но есть и другой путь, который значительно дороже.

«Можно открывать свои магазины в торговых центрах. Это должны быть достаточно походные места, которые создают трафик сами по себе. Но это уже другая история, и многие российские компании просто не могут финансово себе позволить что-то подобное», — добавил Лапинский.

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