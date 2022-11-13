Стало известно о проблемах со здоровьем у Киркорова

О проблемах со здоровьем у российского певца Филиппа Киркорова mk.ru рассказала музыкальный продюсер Яна Рудковская. Стало известно, что артист выступил на юбилейном шоу супруга Рудковской Евгения Плющенко со сломанным пальцем на ноге.

«У Филиппа проблема с пальцем. Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет…» — поделилась продюсер.

Музыкант, испытывая болезненные ощущения, исполнил две песни и покинул спорткомплекс. Сам исполнитель свою травму пока никак не прокомментировал.

Ранее Киркоров во время своего выступления на сцене спустился в зрительный зал и отхлестал букетом цветов человека. «Это не поклонник, не волнуйтесь, наш человек из охраны. Так получилось, что не пропустил какого-то поклонника к Филиппу. Каждый выполняет свои обязанности», — позже объяснила ситуацию представитель артиста Екатерина Успенская.