Известный продюсер заявил о «поехавшем чердаке» некоторых артистов

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Мослентой» заявил о «поехавшем чердаке» некоторых артистов российской эстрады. По его словам, речь идет о Николае Носкове и Вахтанге Кикабидзе.

Собеседник рассказал, что много лет занимаясь продюсированием артистов, он заметил, как многие из них, получив популярность и деньги, очень меняются и с ними приходится буквально заново знакомиться.

«У них едет чердак, они сразу же забывают, перед кем они гнулись. Не буду ходить вокруг да около, говорю сейчас про Колю Носкова. Я восемь лет жизни ему посвятил. Я что, должен их ему просто подарить что ли? Также восемь лет жизни я подарил когда-то Бубе Кикабидзе», — заявил Пригожин, отметив, что сожалеет о потраченном на этих артистов времени.

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