Стало известно о профессиональных болезнях некоторых московских строителей

О профессиональных болезнях некоторых московских строителей «Мосленте» рассказала столичная крановщица Валентина Романова. Она отметила, что ее специальность предполагает постоянную физическую нагрузку.

«Чтобы сидеть смену, нужна привычка. Мы же, по сути, не двигаемся, джойстиками работаем. Во время отдыха встаешь, зарядку делаешь. А то без движения сидишь — спина затекает, болит, ноги отекают», — добавила москвичка.

Собеседница «Мосленты» уточнила, что чаще всего профессиональные болезни крановщиков связаны со спиной. Из-за того, что в кабине работники сидят неровно, у них возникают хондрозы и искривления. Кроме того, у людей этой специальности нередко страдает зрение — половина крановщиков ходит в очках, заключила Романова.

Ранее об «уроках» Москвы рассказал приехавший жить в столицу строитель из Киргизии Адилет Чакибашов. По его словам, жизнь в российской столице научила его самостоятельности и изворотливости.