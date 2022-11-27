Названы самые простые способы попасть из Москвы в оружейную столицу России

Самые простые способы попасть из Москвы в оружейную столицу России — Тулу, назвала «Мосленте» уроженка города Валентина Львова. По ее словам, сейчас время в пути существенно сократилось.

«Сейчас РЖД достигло других, меньших временных показателей. В принципе, в Тулу со стороны Москвы можно въехать либо на поезде, либо на автомобиле или автобусе. В первом случае путешественник оказывается на Московском вокзале, с которого частенько ездил в Ясную поляну [русский писатель] Лев Толстой», — отметила она.

Собеседница «Мосленты» добавила, что во втором случае турист проезжает полгорода с северной его части, пересекая Тулу до Кремля.

Ранее были названы самые дешевые маршруты путешествий на поезде из Москвы. На первом месте оказался Переславль-Залесский, на втором — Калуга, а тройку лидеров замкнула Тула, куда билет будет стоить 783 рубля.