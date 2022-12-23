Известный фигурист высказался против одного типа ролей для детей в ледовых шоу

Против одного типа ролей для детей в ледовых шоу высказался в беседе с «Мослентой» известный фигурист Илья Авербух.

«Когда ты во взрослом возрасте впадаешь вдруг в состояние юности, то оно тебе понятно. А когда ты маленький, тебе еще непонятно состояние взрослого человека. Получается некий диссонанс. Нет нужного соответствия», — сказал он.

По мнению Авербуха, обычно именно маленькие фигуристы участвуют в представлениях в образах взрослых героев. Однако куда уместнее взрослым артистам играть роли детей, отметил он.

Ранее был назван лучший возраст для начала занятия спортом. Углубленное медицинское обследование можно проходить уже с четырехлетнего возраста, а значит, с этого возраста можно задумываться о спорте.