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09:17, 23 декабря 2022
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Известный фигурист высказался против одного типа ролей для детей в ледовых шоу

Известный фигурист высказался против одного типа ролей для детей в ледовых шоу
Фото: Yomex Owo / Unsplash

Против одного типа ролей для детей в ледовых шоу высказался в беседе с «Мослентой» известный фигурист Илья Авербух.

«Когда ты во взрослом возрасте впадаешь вдруг в состояние юности, то оно тебе понятно. А когда ты маленький, тебе еще непонятно состояние взрослого человека. Получается некий диссонанс. Нет нужного соответствия», — сказал он.

По мнению Авербуха, обычно именно маленькие фигуристы участвуют в представлениях в образах взрослых героев. Однако куда уместнее взрослым артистам играть роли детей, отметил он.

Ранее был назван лучший возраст для начала занятия спортом. Углубленное медицинское обследование можно проходить уже с четырехлетнего возраста, а значит, с этого возраста можно задумываться о спорте.

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