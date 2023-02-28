Москвичи раскрыли свои ежемесячные расходы на фастфуд

Свои ежемесячные расходы на фастфуд раскрыли москвичи в опросе «Мосленты». Больше всего респондентов (53 процента) готовы тратить на это до тысячи рублей в месяц.

Еще 33 процента горожан тратят на фастфуд от одной до пяти тысяч рублей. По семь процентов опрошенных выбрали варианты «От 5000 до 10000 рублей» и «Свыше 10000 рублей». Всего в голосовании приняли участие 296 человек.

Ранее «самый российский» фастфуд назвал столичный шеф-повар Максим Сырников. По его мнению, это блины. «Ты можешь быстро перекусить, запихнуть что-то в рот и побежать дальше. Блины под это описание определенно подходят», — отметил повар.