Люди
00:31, 26 февраля 2023
1 мин.

Назван самый российский фастфуд

Назван самый российский фастфуд
Фото: Yevgen Tarasov / Unsplash

Самый российский фастфуд назвал в беседе с «Мослентой» столичный шеф-повар Максим Сырников. По его мнению, такое название подходит блинам.

«В каком-то смысле блины можно считать русским народным фастфудом. Их же раньше продавали, да и сейчас продают порционно на ярмарках, на площадях, в блинных. Люди приходят, покупают две-три штучки, быстро съедают и идут дальше по своим делам», — объяснил Сырников. Он напомнил, что слово «фастфуд» означает «быстрая еда» или «еда на скорую руку».

«То есть ты можешь быстро перекусить, запихнуть что-то в рот и побежать дальше. Блины под это описание определенно подходят, хотя и звучит это все страшновато», — отметил повар.

Ранее правила потребления блинов с начинками раскрыла эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она отметила, что начинки часто значительно увеличивают калорийность блюда.

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