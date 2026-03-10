Раскрыта основная версия исчезновения троих детей в Подмосковье

В подмосковном Звенигороде 7 марта бесследно пропали трое школьников: два 12-летних мальчика и 13-летняя девочка. Предполагается, что дети устроили пикник на берегу Москвы-реки, вышли на лед и провалились. Об основной версии исчезновения несовершеннолетних сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что родители запрещали детям ходить к реке. Однако местный рыбак заявил, что видел школьников на льду около двух часов дня. По его словам, несовершеннолетние упали в воду, но спасти их он не смог, в экстренные службы звонить тоже не стал. Позже рядом с этим местом нашли шарф одного их пропавших.

Поисковая операция идет в круглосуточном режиме. В ней задействованы беспилотники, вертолет и водолаз.

По данным канала, некоторые местные жители не верят в то, что подростки могли утонуть, так как в этом месте река мелкая, а свидетель произошедшего ведет себя странно и путается в показаниях. Кроме того, по слухам, одного из мальчиков якобы видели в городе 8 марта.