Ресторатор предсказала развитие российского фастфуда после ухода крупных сетей

Кира Байбакова, создательница и хозяйка ресторанов The Y, «Полет», «От и до» и экс-замдиректора холдинга Ginza Project дала прогноз по развитию российского фастфуда после ухода из страны крупных сетей. Своей позицией она поделилась с «Мослентой».

Байбакова подчеркнула, что сложно делать однозначные прогнозы в связи с резкими изменением курса валют и ситуации на рынке. Однако она отметила, что все технологии приготовления блюд всемирно известной сети «Макдоналдс» доступны российским специалистам. «Значит — чисто теоретически — все его производства могут продолжить работу и под другими названиями», — предсказала эксперт. Аналогичная ситуация наблюдается с ресторанами KFC.

«Вообще же, я думаю так: если ниша освободится, в Москве, да и по всей стране появится много замещающих проектов. Сейчас же многие хотят заработать! И у нас полно собственных специалистов. Вспомните первую волну санкций: и по сыру, и по всем итальянским продуктам мы адаптировались», — заключила Байбакова, призвав россиян поддержать отечественных предпринимателей.

Ранее москвичи после новости о временном закрытии «Макдоналдса» в России вспомнили отечественных конкурентов популярного фастфуда.