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00:32, 15 января 2023
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Москвич поделился воспоминаниями о развлечениях дочери известного композитора

Москвич поделился воспоминаниями о развлечениях дочери известного композитора
Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Воспоминаниями о развлечения дочери известного композитора Александра Скрябина поделился старожил района Арбат, фотограф Алексей Конин. Воспоминания мужчины, опубликованные в рамках выставки «Москва без окраин. Арбат» Музей Москвы, приводит «Мослента».

Подъезд в Большом Николопесковском переулке, где жила семья Конина, выходил на вход в музей Скрябина. По ночам из нижнего этажа здания раздавалась звуки и виднелись разноцветные всполохи. «Скрябин, как известно, был не только чудесным композитором, но еще и изобрел цветомузыку. Я, тогда еще совсем юный, спал лицом к окну. Оно было большое, конструктивистское, с частым переплетом, и за ним все блистало, сверкало желтым, фиолетовым. Бабушка говорила, что это скрябинская дочка», — вспомнил Конин.

Ранее стали известны судьбы коренных жителей главной пешеходной улицы столицы — Арбата. Куратор выставки Музея Москвы «Москва без окраин. Арбат» Полина Жураковская рассказала, что сейчас на Арбате живет мало людей, которые там родились.

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