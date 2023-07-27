Раскрыта реакция зарубежной публики на русские мультфильмы

О реакции зарубежной публики на русские мультфильмы рассказала «Мосленте» генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева. Среди проектов «Рики» — «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики» и другие популярные детские сериалы.

«Сегодня мультсериал "Смешарики" переведен на множество языков и транслируется в 90 странах мира. Среди них и США, и Германия, и Китай. Кстати, в КНР аудитория сериала превысила 300 миллионов человек», — рассказала Николаева. При этом, по ее словам, «Малышарики» и «Фиксики» за границей были восприняты еще более тепло.

За границей менее популярны детские проекты, где поднимаются серьезные темы, отметила Николаева. Из-за этого «Смешарики» вызвали вопросы у зарубежного зрителя. «И мы, и коллеги поняли: хочешь завоевать иностранную аудиторию, нужно четко понимать, с людьми какого возраста ты работаешь. Выходить за эти возрастные границы не стоит», — заключила продюсер.

Ранее в Москве открылась выставка, посвященная 20-летию «Смешариков». Одна из задумок экспозиции — единение поколений поклонников проекта.