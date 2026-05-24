Опубликовано 23 мая 2026, 21:541 мин.
Ребенок провалился в люк фонтана в Москве
Ребенок провалился в люк фонтана на юго-западе Москвы.
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press
Ребенок провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре на юго-западе Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
Как отметили в ведомстве, во время игры в фонтане дети открыли люк. Ребенка удалось спасти.
«По предварительным данным, ребенок провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре. В настоящий момент несовершеннолетний находится вне опасности», -- подчеркнули в силовом ведомстве.
