Опубликовано 23 мая 2026, 21:54
Ребенок провалился в люк фонтана в Москве

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Ребенок провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре на юго-западе Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Как отметили в ведомстве, во время игры в фонтане дети открыли люк. Ребенка удалось спасти.

«По предварительным данным, ребенок провалился в люк фонтана на Симферопольском бульваре. В настоящий момент несовершеннолетний находится вне опасности», -- подчеркнули в силовом ведомстве.

Автор:Марине Абрамян
